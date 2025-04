Idade da aposentadoria pode subir? Entenda a proposta

Um estudo recente do Banco Mundial lança um alerta contundente sobre a sustentabilidade da Previdência Social brasileira. As projeções indicam que, caso as regras atuais permaneçam inalteradas, a idade mínima para se aposentar poderá ser de 72 anos em 2040 e atingir 78 anos em 2060. A análise, divulgada pelo Valor Econômico, sublinha a urgência de novas reformas no sistema previdenciário do país para fazer frente ao rápido envelhecimento da população.

O estudo baseia-se na necessidade de manter a taxa de dependência – a relação entre o número de idosos (acima de 65 anos) e a população economicamente ativa (entre 20 e 64 anos) – nos patamares de 2020, ano seguinte à última grande reforma da Previdência. No entanto, o envelhecimento acelerado da população brasileira, aliado à queda nas taxas de natalidade, torna essa meta praticamente inalcançável sem mudanças significativas nas regras de aposentadoria.