Homem é preso por estuprar, torturar e manter esposa em cárcere

Um homem de 53 anos foi preso neste fim de semana, em Itupeva, suspeito de tortura, estupro marital e cárcere privado contra a própria companheira, de 47 anos. A vítima, que estava trancada no banheiro, foi liberada por ele com a chegada da Guarda Municipal. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Uma viatura foi até o local e, quando chegaram, os GM se depararam com o portão eletrônico da garagem aberto. Diante da suspeita de crime grave, os guardas entraram e encontraram a vítima com o rosto machucado, já foram do banheiro, relatando que havia sido agredida pelo companheiro.

O suspeito, por sua vez, se aproximou da equipe para se justificar, alegando que a mulher havia mordido sua mão e que por isso ele havia lhe agredido em ato de reflexo.

Ambos foram levados para o hospital, onde os resultados dos exames feitos na vítima apontaram para situações graves; múltiplas lesões visíveis, nariz quebrado, dilatação compensatória discreta acometendo o sistema ventricular e hiperemia anal.