Rio Piracicaba passa por arrastão ecológico

Acontece na manhã deste feriado de Tiradentes (21) mais uma edição do Arrastão Ecológico no Rio Piracicaba, promovido pela Associação Remo e com participação de vários piracicabanos que se preocupam com a limpeza e qualidade da água do manancial.

Thiago Diniz Barne Ganeo, o Chicão, da Associação Remo, falou com a reportagem do JP sobre a iniciativa.

Ele ressaltou que o Rio tem sido afetado há anos pela ação do homem - vide contaminação no ano passado que matou toneladas de peixes após usina despejar resíduos tóxicos na água.