Piracicaba anuncia três novos distritos industriais com 22 lotes

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, anunciou, durante reunião com órgãos municipais, o lançamento de três novos distritos industriais no município: Unisul, Unioste e Nupei. Juntos, as áreas disponibilizarão aproximadamente 22 lotes para empresas interessadas em se instalar ou expandir suas atividades na cidade, contemplando áreas entre 2.000 e 15 mil metros quadrados.

Participaram da reunião representantes do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto); Secretarias de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos; Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente; e Segurança Pública, Trânsito e Transportes; além da Procuradoria-Geral do Município e do Comedic (Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial) — responsável pela análise técnica e aprovação dos projetos das empresas.

"A liberação desses novos distritos é mais um passo importante rumo ao fortalecimento da economia local e à geração de oportunidades para a cidade. Nosso objetivo, nessa questão, é criar condições para que Piracicaba volte a ser referência em desenvolvimento", salientou o prefeito Helinho Zanatta.