Notas de falecimentos - 20/04/2025

Sra. Anizia Pereira Dias dos Santos, Faleceu dia 18/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúva do Sr. Rogaciano dos Santos. Era filha do Sr. Miguel Wenceslau Dias e da Sra. Germana Pereira Dias, falecidos. Deixa os filhos: Jesus Dias dos Santos casado com Jovina Aparecida Dias dos Santos, Antonio Pedro dos Santos, Maria de Fatima dos Santos Rodrigues casada com Antonio Manoel Rodrigues, Nilza dos Santos, Fatima Aparecida Porto casada com Adailton Porto e Sirlei de Fatima Santos da Silva casada com Demerval Vieira da Silva. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/04/2025 ás 17:00 horas, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Ernesto Giovanoni, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr. Luiz Giovanoni e da Sra. Anna Frari, era viúvo da Sra. Orminda Doimo Giovanoni; deixa os filhos: Zelma Conceição Giovanoni, casada com o Sr. João Airton Guassi; Ernesto Giovanoni Junior, casado com a Sra. Rosani Torrezan Giovanoni e Rossana Aparecida Giovanoni. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Francisco Gimenez Castilho, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Emilio Gimenez Castilho e da Sra. Sebastiana Gimenez Castilho, era casado com a Sra. Geni da Silva Castilho; deixa os filhos: Charles Gimenez Castilho, casado com a Sra. Rosana Archilla Castilho; Cristina Castilho Vicentin, casada com o Sr. Fernando Vicentin; Jeferson Gimenez Castilho, casado com a Sra. Simone Bortoletto Castilho; Douglas Gimenez Castilho, casado com a Sra. Karine Correa Castilho e Danilo Gimenez Castilho, casado com a Sra. Tassila Castilho. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.