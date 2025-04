Dom Devair: Ressurreição é convite à coragem e à fé

“A Ressurreição de Jesus Cristo não é uma teoria ou um conceito abstrato, mas um acontecimento transformador que continua a rasgar a história humana. Nossa fé não nasce somente de provas materiais, mas do encontro vivo com o Ressuscitado, que transforma o medo em coragem, o luto em júbilo”, destacou o bispo.

A celebração da Páscoa, a maior festa do calendário litúrgico cristão, renova na comunidade católica de Piracicaba e região a certeza de que a vida venceu a morte. Para o bispo diocesano Dom Devair Araújo da Fonseca, a ressurreição de Jesus Cristo é mais do que uma lembrança histórica: é um chamado constante à fé, à coragem e ao compromisso missionário dos fiéis.

A Páscoa é, para os cristãos, a comemoração do triunfo de Cristo sobre a morte. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, trata-se da celebração central da fé, pois “se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã também a vossa fé” (1Cor 15,14). A data encerra a Semana Santa, iniciada com o Domingo de Ramos e marcada por momentos de oração, jejum e penitência, culminando com a memória da Paixão e Morte de Jesus na Sexta-feira Santa.

Dom Devair recorda que o caminho até a alegria da Páscoa exige passar pela cruz: “Não podemos, contudo, esquecer que o caminho para a alegria pascal passa pela meditação profunda da Sexta-feira Santa, momento em que contemplamos o amor levado ao extremo no sacrifício da Cruz. Este dia santo nos ensina que o sofrimento do Cristo é prova do amor que nos redime. Porque a Páscoa não é apenas sobre a crucificação de Nosso Senhor, mas principalmente sobre a vitória da vida sobre a morte, que celebramos com alegria no Domingo da Ressurreição”.

Para o bispo, a fé cristã exige atitude: “Na Páscoa, somos convidados a recordar que a fé cristã não é uma espera passiva, mas um compromisso dinâmico e missionário. O Ressuscitado busca companheiros de caminho que reconheçam os sinais de Sua vitória em suas próprias vidas”.