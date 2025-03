5 Frutas Poderosas para Sua Saúde

Um estudo da Universidade William Paterson elegeu os alimentos mais ricos em nutrientes do planeta. Apesar dos vegetais verdes brilharem no topo, as frutas não ficam para trás quando o assunto é saúde!

Os pesquisadores analisaram 41 alimentos, focando na concentração de 17 nutrientes chave por caloria. E adivinha? 5 frutinhas saborosas marcaram presença no top 40, mostrando que são verdadeiros tesouros nutricionais para incluir na sua dieta:

Limão (28º): Pequeno, mas poderoso! Uma explosão de nutrientes com pouquíssimas calorias.