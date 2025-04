Corinthians demite técnico após derrota para o Fluminense

Díaz assumiu o time em junho de 2024 e, desde então, esteve à frente em 60 partidas oficiais. O retrospecto inclui 32 vitórias, 16 empates e 12 derrotas, com 94 gols marcados e 62 sofridos. O maior destaque de sua passagem foi a conquista do Campeonato Paulista de 2025.

O técnico Ramón Díaz não é mais o comandante do Corinthians. A demissão foi confirmada nesta quinta-feira (17), um dia após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na Neo Química Arena, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado acentuou a pressão sobre a comissão técnica e levou a diretoria a optar pela troca no comando da equipe.

Apesar do título estadual e de uma campanha considerada equilibrada em números, os resultados recentes e o desempenho abaixo do esperado nos primeiros compromissos do Brasileirão contribuíram para o encerramento do vínculo. Internamente, o clube passa por um momento de cobrança por melhores resultados e reformulação no departamento de futebol.

Até o momento, o Corinthians não divulgou oficialmente quem será o substituto do treinador. O elenco se reapresenta nos próximos dias para dar continuidade à preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro.