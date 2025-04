AAPR realiza reunião com a FPF para fortalecer a arbitragem

Cada um dos três grupos do Paulistão terá cinco equipes, que foram divididas de forma regionalizada. Dentro das chaves, os jogos acontecem em dois turnos (8 partidas), com os dois primeiros de cada se classificando, assim como os dois melhores terceiros lugares. As oito equipes que avançarem, serão divididas novamente em dois grupos com quatro times.

Confira todos os times participantes: Grupo 1 – Assisense, Olímpia, Santacruzense, Tanabi e Tupã; Grupo 2 – Batatais, Flamengo, Guarulhos, Independente e São Carlos; Grupo 3 – Ecus, Manthiqueira, Mauá, Mauaense e União Mogi.