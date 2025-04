Estudo aponta bebida que pode causar gordura no fígado

Um estudo publicado na Journal of the American Medical Association (JAMA) identificou uma possível relação entre o consumo diário de refrigerantes e o aumento de casos de gordura no fígado, condição conhecida como esteatose hepática.

A pesquisa analisou dados de cerca de 98,7 mil mulheres. Desse total, 6,8% relataram ingerir refrigerante todos os dias. Outros 13,1% disseram consumir uma ou mais bebidas com adição de açúcar regularmente.