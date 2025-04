Criança fere cabeça em choque com ônibus em Piracicaba

Um menino de cinco anos ficou ferido na cabeça após se envolver em um acidente com um ônibus na noite desta terça-feira (15), na rua João Zílio, no Jardim Novo Horizonte, em Piracicaba.

De acordo com a Polícia Militar, a criança soltava pipa na rua quando o motorista notou e freou o ônibus. Ao correr, o menino bateu a cabeça no veículo e começou a sangrar.

A mãe foi chamada e levou o filho até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Cristina. Ele recebeu pontos no ferimento e deveria permanecer em observação, mas a mulher optou por deixar o local com a criança antes da liberação médica.