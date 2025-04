Duas escolas de Piracicaba avançam para virarem cívico-militares

As escolas estaduais Prof. Elias de Mello Ayres, no bairro São Dimas, e Prof. Abigail de Azevedo Grillo, no bairro Vila Rezende, foram aprovadas em segunda rodada para aderirem ao programa de escolas cívico-militares do Governo do Estado de São Paulo. A lista das escolas aprovadas na discussão foi divulgada no Diário Oficial de São Paulo do último dia 15 de abril. Pelo edital do programa, uma terceira discussão ainda deve acontecer para a escolha definitiva das escolas que vão aderir ao programa. Na RMP (Região Metropolitana de Piracicaba), essas são as únicas escolas aprovadas na discussão.

Segundo o edital, a terceira rodada de discussões para adesão ao programa deve acontecer até esta quinta-feira (17). A previsão é a de que o governo divulgue as escolas aprovadas para a adesão ao modelo apenas no dia 25 de abril, após as três rodadas de audiências públicas. No total, 35 escolas vão para a terceira fase de audiências.