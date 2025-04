Tarcísio de Freitas confirma que Luiz de Queiroz não terá pedágio

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou que a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) não terá pedágios como estava previsto na concessão do lote Rota Mogiana. A declaração ocorreu nesta segunda-feira (15) de manhã em um evento promovido pelo Centro de Tecnologia Canavieira.

O governador, ao lado do deputado estadual Alex Madureira (PL) e do prefeito Helinho Zanatta (PSD) descartou a possibilidade de SP-304, no trecho entre Piracicaba e Americana, ser pedagiada. “Já foi reconsiderado. Conversei muito com o Alex Madureira, conversei muito com o prefeito Helinho Zanatta, não vai ter pedágio. A 304 está fora”, disse.