Piracicaba segue em rota de chuva e temperatura baixa na semana

As temperaturas continuam amenas e o tempo segue com chances de chuva em Piracicaba nos próximas dias, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). De acordo com o instituto, a cidade segue com chance de chuva durante toda a semana santa.

Na terça-feira (15), a mínima prevista deve ser de 16ºC e a máxima 30°C, com previsão de céu aberto pela manhã e tempo nublado à tarde e à noite. Na quarta-feira (16), a mínima fica em 16ºC e a máxima em 27ºC, com previsão de chuvas, raios e trovões a qualquer momento do dia.

Na quinta-feira (17), a máxima fica em 29ºC e a mínima em 18ºC, com previsão de pancadas de chuva a qualquer momento do dia, com raios e trovões. A mesma previsão de chuva e raios se repete na previsão estendida para sexta-feira. A mínima prevista é de 16ºC e a máxima é de 31ºC.