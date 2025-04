Vereadores cobram governo pelo cancelamento de pedágios na SP-304

A Câmara de Piracicaba cobraram a revogação oficial da instalação dos pedágios na Rodovia SP-304, a Luiz de Queiroz, durante sessão do Legislativo na segunda-feira (14). A cobrança veio após a votação da redação final do decreto que institui na Câmara Municipal a Frente Parlamentar contra a Instalação de Pedágio na SP-304. O projeto teve a redação final aprovada.

A instituição da frente foi encabeçada pelo vereador Gustavo Pompeo (Avante) e assinada pelos demais parlamentares. “O que nós precisamos não é vídeo, não é conversa, mas no papel. Que seja tirado Piracicaba do estudo de viabilidade, que continua acontecendo. Vamos continuar encampados nisso até que de fato vire realidade a revogação dos pedágios. Por ora, o cenário que nós temos é de possibilidade do pedágio e esta Câmara está combativa nesse sentido para dizer que somos contrários ao pedágio”, disse o autor do projeto.