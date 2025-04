Pitbull mata bebê de 7 meses: 'Estou destruída', diz mãe

Uma bebê de apenas 7 meses morreu depois de ser atacada por um cão da raça pitbull, pertencente à própria família.

A pequena Elizah Turner foi atacada de forma repentina por um dos três pitbulls da família. A tragédia aconteceu em Ohio (EUA) e está sendo investigado pela polícia.

Via redes sociais, os pais de Elizah mostraram-se devastados. “Eu nunca vou entender o porquê”, escreveu a mãe no Facebook, em postagem com fotos da criança ao lado dos cães da família.