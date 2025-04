Sangue no bar: Homem leva facada em forró em Piracicaba

Uma confusão em um bar de forró no Jardim Brasil, em Piracicaba, terminou com um homem de 41 anos esfaqueado na noite deste domingo (20).

De acordo com informações da Polícia Militar, a briga começou dentro do bar, após um desentendimento entre a vítima e outro frequentador. A confusão continuou do lado de fora, onde o homem acabou sendo atingido por uma facada.

O autor do crime fugiu em um carro modelo VW Gol branco, sentido à cidade de Rio das Pedras. A vítima foi socorrida e levada para a UPA do Vila Cristina. Mesmo ferido, ele conseguiu passar a identificação do agressor para os policiais.