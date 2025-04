Etec Coronel Febeliano vai instalar mais de 50 ares-condicionados

As emendas parlamentares foram destinadas pela deputada estadual Professora Bebel (PT), que visitou a escola na última segunda-feira (14). A visita foi acompanhada pelo diretor da unidade, o professor Klauber Marcelli, e a coordenadora do curso de nutrição, Alessandra Cozzo. Os equipamentos vão ser instalados em 28 espaços da escola e vão beneficiar mais de 1,3 mil alunos, além dos profissionais que trabalham na unidade. “Sem dúvida, um passo importante para garantirmos mais conforto térmico aos estudantes e educadores”, disse a deputada durante a visita.

Também estiveram na Etec a diretora da EE Dr. Jorge Coury, Thaís Cury Pellegrinotti, além de duas alunas e o professor Thiago Fainer, que entregaram ofício solicitando melhorias na escola. “Vamos analisar com todo carinho esta solicitação e, sem dúvida, a medida do possível, vamos contribuir sempre para a melhoria da educação pública na nossa cidade”, disse a deputada. Segundo balanço divulgado pelo gabinete da deputada, Bebel já destinou mais de R$ 4 milhões em emendas parlamentares da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para melhorias em escolas de Piracicaba.

Críticas ao Governo

Durante a visita, Bebel criticou a atenção que o governo estadual tem dado às escolas, principalmente com relação à climatização dos ambientes. Segundo a deputada, só 2% das escolas estaduais possuem ar-condicionado. “Enquanto o governo Tarcísio de Freitas segue abandonando a educação, com salas quentes, sem estrutura e sem cuidado com quem ensina e aprende, nós seguimos na luta por condições dignas nas escolas. Educação de qualidade também passa por infraestrutura e bem-estar”, disse.