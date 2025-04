Elefantes formam círculo de alerta antes de terremoto nos EUA

De acordo com o capitão Thomas Shoots, do Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia, todas as escolas do condado de San Diego foram orientadas a retirar estudantes de prédios e áreas internas como medida preventiva.

O governador Gavin Newsom informou que está sendo atualizado sobre a situação e que, até o momento, não há relatos de consequências graves. O Corpo de Bombeiros estadual segue monitorando possíveis danos estruturais na região.