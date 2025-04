Braço de motorista ficou prensado em tombamento de caminhão

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente à Rodovia Margarida da Graça Martins, dando início ao complexo atendimento da vítima que apresentava um grande sangramento. Equipamentos de desencarceramento foram usados para retirar o motorista das ferragens, com o braço bastante ferido.

O tombamento de um caminhão de coleta de lixo, na tarde desta segunda-feira (14) na SP-135, em Piracicaba, resultou em um resgate dramático do motorista do veículo, de 59 anos, que teve o braço prensado e perdeu muito sangue.

O tombamento do caminhão, que transportava cerca de 20 toneladas de lixo, ocorreu próximo a uma curva da rodovia, quando o motorista seguia para o aterro sanitário. Policiais Militares Rodoviários e peritos da Polícia Científica estiveram no local, e as causas do acidente estão sendo apuradas.