Vereador André Bandeira realiza 8ª Ação de Empregabilidade

O Gabinete do Vereador André Bandeira realizará a 8ª Ação de Empregabilidade, um evento fundamental para a promoção de novas oportunidades de trabalho e qualificação profissional. A ação acontecerá no dia 16 de abril de 2025, das 19h às 21h, no salão de festas da Paróquia Santa Catarina, localizada na Rua Dom Pedro I, nº 2596, no bairro Nova América.

Com mais de 40 empresas participantes, a 8ª Ação de Empregabilidade oferece mais de 250 vagas de emprego em diversos segmentos, atendendo desde quem está em busca do primeiro emprego até profissionais com experiência em cargos de maior responsabilidade. O evento é uma grande oportunidade para aqueles que buscam se inserir ou se recolocar no mercado de trabalho.