Coletivo Afro Black Pira comemora 10 anos com festival no Engenho

O mês para a realização do Festival Afro Black 10 Anos tem um significado especial. Foi em abril de 2015 que o coletivo realizou sua primeira Balada Afro Black. Desde então vieram Black House, Afro Black Afrofuturista, Afro Black Day, Afro Black Dance, Afro Black Pira Charme, Afro Black Pira Samba, além de diversos projetos com parceiros. Foram mais de 15 edições de festas históricas.

O Coletivo Afro Black Pira celebra neste sábado (12) o aniversário de 10 anos do grupo com um festival no Parque do Engenho Central. O evento está marcado para começar às 14h e tem programação variada e gratuita. Entre as atrações estão apresentações de dança, oficinas e música.

As atrações do festival são variadas. No dia, acontece a Batalha de Dança Allstyle, com a participação de 16 dançarinos. Os vencedores levarão troféus para casa e o primeiro lugar também garante um prêmio em dinheiro. Zeca Jhones será o mestre de cerimônias. Os jurados serão Giovana Telles e XkillZ e a música fica por conta do DJ Victinho.

Os visitantes também poderão participar de três oficinas: a de Samba Rock, com Zeca Jhones, a de Grafite com Alice Lima e a de Turbantes, com Japhette Ozias. Além dessas oficinas, ainda acontece no dia um desfile de moda com produção da maquiadora Allexia da Silvia e da cabeleireira Mirian. O evento ainda conta com o som dos DJs Trexha e Victinho, roda de samba com o Grupo Afro Black Pira Samba, uma exposição sobre a trajetória do coletivo Afro Black e stands de afroempreendedores. O Festival Afro Black 10 Anos é uma iniciativa contemplada pelo Edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) 2024 da Prefeitura de Piracicaba.