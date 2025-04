Conselho do XV marca reunião para ratificar a SAF   

O presidente do Conselho Deliberativo do XV de Piracicaba, Marcelo Magro Maroun, convocou para o dia 22 (terça-feira) uma assembleia extraordinária dos associados do clube para a deliberação da ratificação da constituição da Sociedade Anônima do Futebol, “XV de Piracicaba SAF”.

A reunião promete ter uma grande adesão de sócios e conselheiros, pois, na prática, é a oficialização da SAF quinzista. A reunião será realizada no ginásio Waldemar Blatkauskas, a partir das 19h30 (primeira convocação) e às 20h, em segunda convocação aos associados.

A Sociedade Anônima do Futebol foi originalmente constituída no clube em 15 de agosto de 2022 e atualmente há uma empresa trabalhando para viabilizar a SAF no clube.