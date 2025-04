Insônia? Culpa pode ser do celular antes de você dormir

O costume de manusear o celular momentos antes de ir para a cama pode trazer consequências mais sérias do que se supõe. Uma pesquisa do Instituto Norueguês de Saúde Pública, divulgada na revista Frontiers in Psychiatry, demonstrou que apenas uma hora de exposição à tela antes do sono eleva em alarmantes 59% as chances de desenvolver insônia.

O estudo, que envolveu a análise de dados de 45 mil participantes, apontou uma correlação direta entre o tempo dedicado ao celular e os efeitos negativos no sono, independentemente do conteúdo consumido. Seja assistindo a vídeos, navegando em redes sociais ou jogando, a luz emitida pelas telas interfere no ciclo do sono, subtraindo, em média, 24 minutos do descanso noturno. Adicionalmente, intensifica o estado de alerta mental e desorganiza o ritmo circadiano, o que se traduz em despertares noturnos e sensação de exaustão durante o dia.