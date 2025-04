5 frutas que são verdadeiros remédios para o seu intestino

Beber água em abundância ao longo do dia.

Incluir fibras de diversas fontes alimentares, como legumes, grãos e cereais.

Manter uma alimentação equilibrada e regular.

Praticar atividades físicas para estimular o movimento intestinal

Cuidando do Intestino de Forma Natural

As frutas mencionadas oferecem uma maneira simples e saborosa de cuidar do sistema digestivo. Incorporá-las na alimentação diária pode promover um melhor funcionamento intestinal e trazer benefícios à saúde como um todo. Além disso, adotar uma rotina saudável, combinando o consumo dessas frutas com outros hábitos benéficos, contribui para o bem-estar e o equilíbrio do corpo.