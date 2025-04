Temperaturas voltam a subir em Piracicaba após frente fria

As temperaturas voltam a subir em Piracicaba após dias de clima ameno por conta da passagem de uma frente fria. O aumento nas temperaturas começa já a partir desta terça-feira (8), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta terça, a mínima fica em 17ºC e a máxima chega aos 33ºC, com muitas nuvens no céu mas sem chance de chuva. Na quarta-feira (9), a mínima fica em 19ºC e a máxima chega em 33ºC, com previsão de tempo nublado o dia todo e com chances de chuvisco. Na quinta-feira (10), a mínima fica em 20°C e a máxima chega aos 30°C sem previsão de chuva.