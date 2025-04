Lobo-terrível ressurge da extinção: ficção encontra a ciência

A inovadora conquista científica envolveu a meticulosa extração de DNA de dois fósseis de lobo-terrível. A equipe da Colossal Biosciences realizou, então, 20 edições precisas no código genético do lobo-cinzento, o parente vivo mais próximo da espécie extinta.

O temido lobo-terrível, criatura que povoou a imaginação popular através da série "Game of Thrones", onde figurava como símbolo da Casa Stark, foi declarado extinto há mais de 10 mil anos. Contudo, a realidade acaba de alcançar a ficção: a empresa de engenharia genética Colossal Biosciences anunciou, nesta segunda-feira (7), o feito inédito da "desextinção" desta espécie pré-histórica.

O resultado deste trabalho pioneiro são três filhotes saudáveis de lobo-terrível. Os machos Romulus e Remus foram os primeiros a nascer, em 1º de outubro de 2024, recebendo nomes inspirados na mitologia romana. Três meses depois, a fêmea Khaleesi juntou-se ao grupo, uma homenagem à icônica personagem de "Game of Thrones".

Com apenas seis meses de vida, Romulus e Remus já exibem características físicas distintas, fruto da edição em 14 genes do lobo-cinzento. Segundo informações da Time, a dupla apresenta pelagem branca, porte avantajado (aproximadamente 1,2 metros de comprimento e 36 quilos), ombros e cabeça mais largos, além de dentes e mandíbulas proeminentes e uivos característicos.

Em comunicado oficial, a Colossal Biosciences expressou seu entusiasmo: "Nossa equipe tem orgulho de devolver o lobo-terrível ao seu devido lugar no ecossistema. As inovações da Colossal em ciência, tecnologia e conservação tornaram possível realizar algo que nunca foi feito antes: o renascimento de uma espécie de sua população de longa data de zero."