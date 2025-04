Empresária escolhe escola pública e relato viraliza na web

Moradora do bairro de Higienópolis, em São Paulo, Izabela chegou a visitar algumas instituições privadas na região. No entanto, não encontrou ali o que buscava. Foi quando deu uma chance à rede pública.

A empresária Izabela Dolabela, conhecida por sua participação na primeira edição do MasterChef Profissional, viralizou nas redes sociais ao compartilhar a escolha da escola pública para a educação dos filhos. Mãe de Sarah, de 6 anos, e David, de 5, ela contou que a decisão surpreendeu até amigos e familiares — especialmente porque ela e o marido, o também empresário Thomas Simon, poderiam arcar com mensalidades de escolas particulares.

“Confesso que eu só fui porque vi uma amiga recomendando no grupo do WhatsApp — eu também tinha meus preconceitos”, escreveu em seu perfil no Instagram.

A partir dessa visita, tudo mudou. Os filhos foram matriculados inicialmente em um Centro de Educação Infantil (CEI) municipal, aos 3 anos. A experiência positiva fez com que a família decidisse continuar na rede pública. Atualmente, Sarah e David estudam em uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI).

Segundo Izabela, o que mais impressionou foi a infraestrutura e o alinhamento da equipe pedagógica com os valores que ela busca na educação dos filhos.

“Os CEIs do bairro tinham tudo que procurávamos. A infraestrutura nos encantou, e os diretores, professores e demais funcionários estavam muito alinhados com o que acreditamos: uma educação plural, inclusiva e lúdica”, relatou.