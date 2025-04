Bebê nasce com mais de 6 kg e quebra recorde em hospital de MG

Um bebê que nasceu com mais de 6 kg surpreendeu a equipe médica do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), em Caratinga, no interior de Minas Gerais. João Vitor, como foi registrado, veio ao mundo na última quinta-feira (3), pesando 6,266 kg e medindo 59 cm — quase o dobro do peso médio de recém-nascidos no Brasil, que varia entre 2,5 kg e 4 kg.

Veja também:

Segundo o hospital, o recém-nascido é o maior já registrado na unidade de saúde. O parto cesariano foi realizado por uma equipe composta pelas médicas Valdênia Gomes e Laura Ferraz, com o apoio da auxiliar Rosana, do anestesista Paulo Tostes e do pediatra Jonas Hintze Filho.