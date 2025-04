Astronomia: abril tem Lua Rosa e chuva de meteoros

A primeira Lua Cheia de abril, conhecida como Lua Rosa, iluminará o céu. Esse nome, popularizado no Hemisfério Norte pelas tradições dos nativos americanos que a associavam à floração da Phlox subulata, marca a primeira Lua Cheia após o início do outono no Hemisfério Sul. Curiosamente, essa Lua Rosa coincidirá com o apogeu lunar, o ponto de maior distância da Lua em relação à Terra, tornando-a uma Microlua.

O céu de abril de 2025 no Brasil promete um espetáculo celeste com diversos eventos astronômicos. Prepare-se para a Lua Rosa, a intensidade da chuva de meteoros Líridas e os encontros visuais entre planetas.

Entre 16 e 25 de abril, a aguardada chuva de meteoros Líridas atingirá seu pico de atividade por volta do dia 22. Originada dos detritos do cometa C/1861 G1 Thatcher, essa chuva anual, com registros de observações de mais de 2.700 anos, pode apresentar uma média de 10 a 20 meteoros por hora, irradiando da constelação de Lira, próxima à brilhante estrela Vega.

Além desses fenômenos, abril também será palco de conjunções planetárias. Em 17 de abril, Vênus, Saturno e Mercúrio se aproximarão visualmente, com Netuno também presente no campo de visão para quem dispuser de telescópios ou binóculos. Já em 25 de abril, a Lua se juntará a Vênus e Saturno em um alinhamento celeste visível perto da constelação de Peixes.

Para uma melhor observação desses eventos, recomenda-se buscar locais com céu limpo e distante da poluição luminosa. O crepúsculo matutino e vespertino são ideais para as conjunções planetárias, especialmente as envolvendo Vênus e Mercúrio. Binóculos e telescópios podem enriquecer a experiência, permitindo a visualização de detalhes da Lua, meteoros mais tênues e planetas como Netuno. Aplicativos de astronomia e a consulta dos horários de nascer e pôr dos astros serão ferramentas valiosas para planejar suas observações.