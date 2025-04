Homem morreu com dois tiros e mulher apresentava ferimentos

O casal encontrado morto dentro de um carro na noite deste domingo (6) no alto da serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, foi identificado como José Eduardo Ometto Pavan, de 69 anos e Rosana Ferrari, de 61. O homem morreu com dois disparos de arma de fogo, e a mulher apresentava ferimentos graves, possivelmente também causados por um disparo.

Os corpos foram localizados dentro de uma Fiat Toro por volta das 19h, em uma chácara na rua Iguatemy de Castro. José Eduardo estava com as mãos amarradas, e o corpo de Rosana foi encontrado na caçamba do veículo.