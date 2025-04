Bonito: praia é interditada após ataques de peixes

Em Bonito, um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil, a Praia da Figueira foi parcialmente interditada após múltiplos ataques de peixes a banhistas. O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) informou que mais de 30 pessoas buscaram atendimento médico devido a mordidas, com um caso grave resultando na perda parcial de um dedo. A lagoa artificial do balneário permanece fechada por questões de segurança, enquanto a área terrestre foi liberada para visitação.

A Praia da Figueira é conhecida por permitir que os turistas observem de perto diversas espécies de peixes em áreas rasas, inclusive com quiosques dentro da água. No entanto, espécies como pacu, dourado, matrinxã e tambaqui, que foram introduzidas no lago, tornaram-se um problema. O Imasul planeja instalar barreiras para restringir o acesso dos visitantes à água como medida preventiva. A maioria dos incidentes parece ter sido causada pelo tambaqui, um peixe amazônico com dentição forte, apesar de não ser conhecido por comportamento agressivo.