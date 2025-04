Servidor público morre após grave acidente na SP 191

O servidor público Felipe Adriano Carnevalli, de 47 anos, morreu em um acidente automobilístico nesta sexta-feira (4) na Rodovia Carlos Mauro (SP-191) em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com as informações, Felipe trabalhava na Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Limeira. Ele dirigia seu Fiat Argo quando colidiu com uma carreta no km 108 da rodovia. O motorista do caminhão ficou ferido.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária e pela perícia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.