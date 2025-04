VÍDEO: Acusado de matar PM é capturado em Piracicaba

Equipes do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) prenderam nesta quinta-feira (4), um homem procurado pela Justiça acusado de envolvimento no homicídio de um policial militar no estado da Bahia.

A prisão ocorreu por volta das 16h10, durante uma operação de inteligência na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no km 147, sentido oeste, em Piracicaba. Os policiais abordaram um veículo GM Onix branco e identificaram o suspeito de 39 anos.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva. O homem não resistiu à abordagem e foi conduzido à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) de Piracicaba, onde permanece preso à disposição da Justiça.