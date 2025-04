Jogos definem últimos classificados

Os jogos da Série Ouro são os seguintes: Novo Horizonte x Aza se enfrentam no campo do Jaraguá, às 9h45; New Boys x Vila Cristina jogam na Vila Fátima, às 9h45; Sequelados x União São Jorge se enfrentam na Usina Modelo, às 7h45; e Grêmio Balbo x Colônia jogam no campo do Santa Teresinha, às 7h45.

Acontece neste domingo (6) a última rodada das oitavas de finais, séries Ouro e Prata da Taça da Superliga. No caso da Ouro, os quatro classificados se juntarão a Fátima, Fortaleza, Parcolanda e Leão do Monte passaram direto para as quartas de finais da competição.

Pelo “Play-Inn” da Série Prata, no campo do Jaraguá, às 7h45, jogam Real Barça x Rezende; na Vila Fátima, às 7h45, Galaxy Lyon x Newcastle; na Usina Modelo, às 9h45 se enfrentam Unidos do Glória x Bem Bolado e no mesmo horário, no Santa Teresinha, jogam Santa Cruz x Glebas.

Completando a rodada da Série Prata, mais quatro encontros: no campo do Jupiá, às 7h45, entram em capo Alkaeda x Riopedrense e, às 9h45, Revoada x Náutico. E, finalmente, no campo do Vera Cruz, Real Família x RB Favela, às 7h45; e Alecrim x Iaaquistão, às 9h45.

RESULTADOS

Os resultados do último domingo foram: Glebas 0x1 Vila Cristina; RB Favela 0x1 São Jorge; Sequelados 3x0 Rezende; Colônia 6x1 Newcastle; Náutico 2x2 New Boys (4-5 pênaltis); Novo Horizonte 3x0 Iaaquistão; Grêmio Balbo 1x0 Bem Bolado e Aza 3x0 Riopedrense.