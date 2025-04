Um cano estourado causou o desabamento de parte do teto do Limeira Shopping na tarde desta sexta-feira (4). O acidente ocorreu próximo a um dos banheiros do centro de compras.

De acordo com testemunhas, a água vazou pela tubulação rompida, encharcando o forro de gesso, que não suportou o peso e cedeu. Apesar do susto e da movimentação intensa no local, ninguém ficou ferido.

Equipes de manutenção do shopping atuaram rapidamente na limpeza da área, e o funcionamento das lojas não foi afetado.