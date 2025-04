Unimed Piracicaba reinaugura posto em São Pedro

Com a reestruturação, o posto dobra a capacidade de consultórios, passando de dois para quatro salas de atendimento clínico, reforçando o compromisso da Cooperativa com a expansão dos serviços e o aprimoramento da experiência do paciente.

“Durante o período de fechamento – que se estendeu por seis meses –, nossos beneficiários foram atendidos na Associação Comercial e Industrial de São Pedro (Acispi) e Clínica Chalita, instituições que prestaram um importante suporte à comunidade. Somos gratos a eles”, agradeceu o dirigente.

Mais uma vez, a Cooperativa reafirma sua missão de levar atendimento humanizado e de excelência às localidades em que atua.

“Neste ano, planejamos a entrega dos prédios do PAC (Pronto Atendimento da Criança) e do Centro de Prevenção, Reabilitação e Terapias que estão em obras, além do início da construção do novo Hospital Unimed. Tudo, sempre, pensando nos mais de 200 mil beneficiários de Piracicaba e região”, finalizou Joussef.