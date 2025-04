Piracicaba readequa projeto da Escola do Bairro Santana

De acordo com Celêncio, o valor estimado para a obra, que inicialmente era de R$ 17.699.120,78, passou para R$ 14.246.910,39 após mudanças na concepção do projeto. "Nós adequamos alguns pontos do projeto, mas a qualidade será a mesma. A escola será entregue com a parte lógica pronta para uso, isso significa que todas as salas estarão prontas para receber projetores, lousa digital, internet de fibra óptica e além disso, a construção seguirá princípios de sustentabilidade", explicou. Outro ponto importante destacado pelos secretários para as representantes do bairro Santana/Santa Olímpia foi a interligação da escola com a central de segurança municipal.

A diretora da Escola Municipal do Bairro Santana, Marilu Cristina Romão; a representante dos pais das comunidades de Santana e Santa Olímpia, Ana Graziela Stenico; e a presidente do Conselho da Escola do Bairro Santana, Viviane Stenico Forti, aprovaram o projeto apresentado e tiveram a oportunidade de tirar dúvidas. "A construção dessa escola representa uma conquista para nossa comunidade, que há muitos anos aguarda esse momento", afirmou Viviane.

O projeto da escola conta com quase 3.000 metros de área construída e inclui 10 salas de aula no total, sendo cinco salas para o ensino fundamental e cinco salas para a educação infantil, sala multiuso, de atividades e de leitura, laboratório de informática, solário, salas para a secretaria, diretoria, coordenação e para os professores, playground, quadra poliesportiva coberta, cozinha, cinco banheiros, entre outros. Toda a estrutura será acessível para pessoas com deficiência (PCDs). A escola também terá um projeto de paisagismo devido ao tipo de terreno onde a unidade será construída.