Cochilo diário: aliado ou vilão da sua energia?

Para alguns, um breve descanso é um revigorante impulso de energia e concentração. Para outros, pode ser a receita para uma sensação de lentidão e uma noite de sono perturbada. A verdade, segundo a pesquisadora Talar Moukhtarian, da Universidade de Warwick, reside na forma como essa pausa é feita.

Naturalmente, nosso corpo experimenta um declínio de energia no início da tarde, geralmente entre 13h e 16h. Esse fenômeno, regido pelo nosso ritmo circadiano, o relógio biológico interno, não é meramente uma consequência do almoço. Estudos indicam que um cochilo estratégico nesse período, idealmente seguido por uma dose de luz natural, pode ser um poderoso aliado. Ele ajuda a dissipar a fadiga, aguça o estado de alerta e otimiza a função cognitiva, sem comprometer o sono noturno. A chave, no entanto, é a duração. O ideal situa-se entre 10 e 20 minutos, e preferencialmente antes das 14h.