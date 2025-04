Descubra os problemas de saúde associados a olheiras

Durma o suficiente: Estabelecer uma rotina de sono regular e de qualidade é fundamental para reduzir a fadiga e melhorar a circulação sanguínea, contribuindo para uma aparência mais descansada.

Mantenha-se hidratado: Beber água é essencial para a saúde da pele, prevenindo o ressecamento e a perda de firmeza, fatores que podem agravar as olheiras.

Use produtos adequados: Cremes específicos para a área dos olhos, com ingredientes como vitamina C, ácido hialurônico ou retinol, podem melhorar a firmeza da pele e reduzir a pigmentação.