Frente fria vira o tempo em Piracicaba: chuva e temperatura baixa

Segundo o Cepagri-Unicamp, o avanço da frente fria começou ainda na sexta-feira (4), e deve seguir durante o fim de semana, com eventos climáticos mais intensos a partir do sábado. Ainda de acordo com o boletim, “a frente fria avança pela região e deve provocar ventania, céu nublado, chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia, e queda na temperatura do ar”. O Cepagri, no entanto, informou que as chuvas podem ser mais intensas, apesar da previsão de chuvas moderadas. De acordo com o boletim, a variação do tempo pode gerar o risco de raios, rajadas de vento forte e até queda de granizo.

A condição fez com que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitisse um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em Piracicaba. O alerta indicou chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora. Há, ainda, “risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.

Segundo a previsão do Inmet, neste sábado a mínima prevista é de 17°C e a máxima é de 24°C, com previsão de pancadas de chuva com raios e trovões isolados no período da manhã. Durante a tarde e à noite, a previsão indica céu encoberto com muitas nuvens, mas sem chances de chuva.

No domingo (6), a previsão é de mínima de 15°C, com máxima de 27°C, com poucas nuvens no céu e pouca chance de chuva. Na segunda-feira (7), a mínima prevista fica em 14°C e a máxima em 29°C, com muitas nuvens no céu. Na previsão estendida para terça-feira (8), a mínima prevista é de 15°C e a máxima é de 31°C, com o tempo nublado o dia todo e previsão de chuviscos ao longo do dia.