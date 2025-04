Galvão Bueno aponta os 4 favoritos ao título do Brasileirão

O Flamengo, por exemplo, já deixou claro que seu foco, em 2025, será o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, diga-se de passagem, começou a temporada com a confiança lá no alto, fruto do bom trabalho que Filipe Luís vem desenvolvendo em pouco tempo.

Dessa forma, o clube já tem a tranquilidade de ter levantado dois troféus nos primeiros três meses do ano. Além do Campeonato Carioca, conquistado recentemente, o Flamengo também levou para a Gávea o troféu da Supercopa do Brasil.

Vejamos, portanto, como serão as primeiras rodadas do Brasileirão. Só aí, de fato, será possível ver os times que estão despontando. De todo modo, a temporada 2023 comprova que no Campeonato Brasileiro nenhum título é garantido por antecipação. Até as rodadas finais, todo o tipo de reviravolta é possível.