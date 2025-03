Em volta à Band, Galvão Bueno descarta vida digital

Leia mais: Galvão Bueno ganha quadro no É de Casa após mudança contratual com a Globo

Galvão Bueno deixou a Globo após 41 anos e passou a atuar no mundo digital, com o próprio canal no YouTube. Os dois anos de experiência não agradaram tanto ao narrador, que exaltou sua preferência pela televisão durante a entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (24) sobre a estreia de seu novo programa na Bandeirantes.

"Esses dois anos serviram para me mostrar que meu mundo é esse. Se a gente tiver alguma ideia nova aqui com a Band, a gente pode fazer. Mas eu vou ficar aqui, com aquela bichinha ali, aquela câmera ali. Eu daqui, você daí. A gente conversando com vocês, se entendendo, sendo elogiado, xingado. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sou polêmico e vou continuar sendo", acrescentou o narrador.

Na próxima segunda-feira, Galvão estreia seu programa na Band, o Galvão e Amigos. A atração vai ao ar semanalmente, às 22h30, no mesmo formato do Bem Amigos, que ocupou a grade do sportv por anos. Ao lado do narrador estarão Walter Casagrande, Mauro Naves e Falcão. O quarteto debaterá as notícias do futebol e receberá convidados.

Polêmica sem ultrapssar limites

Como o próprio Galvão falou, ele é polêmico e pretende continuar com essa característica em seu novo programa na Band. Apesar disso, o narrador e apresentador destacou que suas análises falarão do mundo esportivo e apenas sobre o que acontece nos gramados, quadras e pistas.