Piracicaba amanhece com alerta de chuva forte nesta quinta-feira

Piracicaba amanheceu com um alerta de chuva intensa nesta quinta-feira (3). O aviso emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 quilômetros por hora.

Segundo a previsão do tempo, nesta quinta, a cidade pode ter chuva a qualquer momento do dia, com previsão de raios e trovões isolados. A máxima chega aos 33ºC. Na sexta-feira (4), a previsão de chuva continua, junto com a possibilidade de raios e trovões. A mínima fica em 20°C e a máxima fica em 29ºC. No sábado a previsão indica mínima de 17ºC e máxima de 23ºC com previsão de chuva a qualquer momento do dia.