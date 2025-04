5 apps que parecem bons, mas só ocupam memória do seu celular

Gerenciar os aplicativos instalados no seu smartphone é crucial para otimizar o armazenamento e o desempenho do dispositivo. Contudo, a ânsia por experimentar novidades pode levar à instalação de apps que, na realidade, não oferecem mais nenhuma funcionalidade relevante.

O TechTudo aponta que, com as evoluções dos sistemas operacionais Android e iOS, diversas ferramentas antes exclusivas de aplicativos de terceiros foram incorporadas nativamente. Dessa forma, certos tipos de apps se tornaram redundantes e ocupam espaço desnecessário no seu celular.