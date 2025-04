A Abolição Indígena: O significado do 1º de abril

Durante os períodos colonial e imperial no Brasil, a historiografia tradicionalmente minimizou o papel dos povos indígenas no contexto da escravidão. Enquanto a escravidão de africanos é amplamente reconhecida, com estimativas chegando a cerca de 5 milhões de africanos trazidos ao Brasil, a exploração da mão de obra indígena foi, por muito tempo, negligenciada.

A historiadora Luma Ribeiro Prado, pesquisadora do Grupo de Pesquisa sobre o Mundo do Trabalho nas Américas (Laboríndio) da Universidade de São Paulo (USP), destaca a importância de abordar a escravidão indígena nas escolas para uma compreensão mais ampla da história do Brasil. Segundo Prado, o país foi moldado por diversos tipos de opressão, e os povos indígenas desempenharam um papel fundamental tanto nas violências quanto nas resistências.

João Paulo Peixoto Costa, historiador e professor da Universidade Estadual do Piauí, complementa a reflexão ao afirmar que a ideia de que indígenas não trabalhavam devido à preguiça é uma visão distorcida, pautada em preconceitos raciais. Para Costa, a escravidão indígena foi uma consequência de violências sistemáticas que afetaram diversas comunidades.

A escravidão indígena se manteve no Brasil até o século XIX, com altos e baixos no que diz respeito à regulamentação da prática. A legislação sobre o cativeiro indígena foi sendo alterada ao longo do tempo, sendo que a primeira lei contra a escravização indígena data de 1570. Essa lei só permitia o cativeiro em casos de "guerra justa", um conceito derivado do direito romano que autorizava a escravização de indígenas que resistissem à conversão ao cristianismo ou que cometesse atos considerados ofensivos pelos colonizadores, como o canibalismo.