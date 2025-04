Sub-15 e sub-17 do XV garantem vaga em torneio

O Paraguaçuense saiu na frente pelo sub-15, com Lucas Teixeira, aos oito minutos do segundo tempo. O Nhô Quim deixou tudo igual em cobrança de pênalti de Miguel Davi, aos 15, e virou aos 30, com Allan. No sub-17, o XV abriu 2 a 0 na etapa inicial, com Vinícius Dargoni, aos nove, e Guilherme Chiquito, aos 17, e o Paraguaçuense diminuiu aos 37, com Victor Gabriel. Ryan Borella ampliou aos oito e Coutinho anotou o seu aos 34 do segundo tempo.

As equipes sub-15 e sub-17 do XV de Piracicaba venceram os seus jogos na manhã deste sábado (29) e garantiram as suas vagas para as quartas de final da Field Cup. Em duelos realizados no estádio Luiz Fustaino, diante do Paraguaçuense, o Nhô Quim ganhou por 2 a 1 pelo sub-15 e por 3 a 2 pelo sub-17. Entre os mais novos, o Alvinegro subiu para a terceira posição do grupo B, com quatro pontos. Já o sub-17 quinzista foi para a vice-liderança de sua chave, com seis pontos ganhos.

Ainda pela quarta rodada do grupo B, também no sábado, em Cosmópolis, Cosmopolitano e Comercial de Tietê empataram em 1 a 1 pelo sub-15, e os mandantes triunfaram por 2 a 0 pelo sub-17. Com os mesmos clubes compondo as chaves nas duas categorias, a Inter de Limeira lidera o grupo B pelo sub-15, com nove pontos. O Cosmopolitano tem quatro, o Comercial de Tietê está com dois e o Paraguaçuense não pontuou até o momento.

No sub-17, o Cosmopolitano é quem aparece à frente, com nove pontos. O Comercial de Tietê soma três pontos e Paraguaçuense e Internacional de Limeira um ponto. Os quatro primeiros de cada chave avançam. O XV fecha as suas apresentações pela primeira fase no próximo sábado, em partidas com a Internacional de Limeira, às 9h (sub-15) e às 11h (sub-17), no CT (Centro de Treinamento) XV-Raízen, em Saltinho. Posteriormente, o sistema eliminatório começará.

Será apenas um encontro, com mando de campo da equipe de melhor campanha, e o empate levando a definição para as cobranças de pênaltis. As finais tradicionalmente acontecem no estádio Thelmo de Almeida. O outro grupo da competição conta com Brasilis, Guaçuano, Sporting de Paulínia, Valinhos e União São João. O primeiro colocado do A jogará com o quarto do B; o segundo do B com o terceiro do A; o primeiro do B com o quarto do A; e o segundo do A com o terceiro do B.