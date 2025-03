Deputada Bebel reúne mais de 800 participantes em plenária

A deputada estadual Professora Bebel (PT) reuniu mais de 800 participantes na plenária estadual que marcou os seis primeiros anos do seu mandato popular na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, completados no último dia 15. Realizado no Espaço Beira Rio, no centro da cidade, contou com a participação de lideranças de diversas regiões do Estado de São Paulo e de Piracicaba e região, e foi prestigiada pelo ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, pré-candidato a presidente nacional do PT, assim como dos deputados federais Jilmar Tatto, Juliana Cardoso e de Chico Damacena, secretário executivo do Ministério do Trabalho, que representou o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que estava em viagem ao exterior com o presidente Lula.

A solenidade teve como mestre de cerimônias o ator global Paulo Betti, um dos ícones do Partido dos Trabalhadores, que também mencionou, por diversas vezes, a força do mandato da deputada Professora Bebel na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tanto na defesa da educação pública de qualidade como das mulheres, dos idosos, da juventude e das minorias, e em defesa do estado democrático de direito e da cultura. O atual presidente do PT municipal, Mário Paixão, juntamente com diversas lideranças políticas de Piracicaba e do Estado de São Paulo, como o primeiro presidente da Apeoesp, Fábio de Moraes, também participaram e destacaram o importante trabalho desenvolvido pela deputada Professora Bebel, assim como lideranças sindicais da cidade, além de prefeitos e vereadores de diversas regiões do Estado.

