Teto de 5,06% define reajuste máximo de preços de remédios

Uma nova resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) autoriza um reajuste de até 5,06% nos preços dos medicamentos a partir desta segunda-feira, 31 de março de 2025. A medida, publicada no Diário Oficial da União, estabelece diferentes níveis de aumento, atrelando a possibilidade de reajuste à entrega do Relatório de Comercialização pelas empresas farmacêuticas.





O ajuste máximo permitido varia conforme o nível em que o medicamento se enquadra: 5,06% para o Nível 1, 3,83% para o Nível 2 e 2,60% para o Nível 3. A resolução da CMED, vinculada à Lei nº 10.742/03, permite que as empresas detentoras de registro de medicamentos apliquem os novos preços, tendo como referência o Preço Fábrica (PF) mais recente divulgado no site da CMED, no portal da Anvisa.

Para terem direito ao reajuste, as farmacêuticas deveriam ter encaminhado o Relatório de Comercialização à CMED, conforme estabelecido em comunicado anterior. A apresentação deste relatório é obrigatória para todas as empresas, independentemente da aplicação do aumento, sob pena de sanções legais. A CMED garante que as informações contidas no relatório serão tratadas de forma confidencial.