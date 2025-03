Marmitas semana: guia fácil e saudável

Para um armazenamento mais longo, o congelamento é uma excelente opção para diversos pratos (atenção para aqueles que não congelam bem, como preparações com creme de leite e folhas). Resfrie completamente os alimentos antes de congelar em embalagens próprias, removendo o máximo de ar possível e identificando-as com nome e data. No congelador, as marmitas podem durar de 1 a 3 meses. Descongele sempre na geladeira ou no micro-ondas.

Transporte e Aquecimento Seguros: Do Preparo ao Consumo

Ao transportar suas marmitas, utilize uma bolsa térmica com gelo para manter a temperatura adequada. Na hora de consumir, aqueça completamente os alimentos no micro-ondas ou na panela, mexendo para garantir um aquecimento uniforme. Atenção: uma marmita já aquecida não deve ser resfriada e reaquecida novamente.